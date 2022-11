L'essentiel de la nuit en NBA : fin de série pour Indiana et Sacramento, Boston repart

Certaines bonnes séries ont pris fin mercredi soir. Celle des Kings déjà, qui s'inclinent contre les Hawks, après sept victoires de suite. Avec 35 points, Trae Young s'est régalé face à une équipe fatiguée et sans défense. Indiana aussi a perdu contre Minnesota, alors que les Pacers étaient sur cinq victoires de suite. Les Wolves ont fait la différence d'abord en début de match, puis en troisième quart-temps. Rudy Gobert a été bon (21 points et 16 rebonds) et Minnesota est désormais sur cinq succès de rang.

La série négative du Heat, quatre revers consécutifs, est enfin terminée. Kyle Lowry (24 points en première mi-temps) et Tyler Herro, décisif en dernier acte, ont porté Miami vers une victoire importante contre Washington. Les Sixers, toujours privés de leurs stars, n'enchaînent pas en s'inclinant à Charlotte, avec un Terry Rozier décisif en dernier quart-temps. Les Nets, eux, profitent d'une équipe de Toronto très diminuée pour rebondir.

L’irrégularité de Milwaukee ces derniers jours continue, avec un revers contre les Bulls. DeMar DeRozan inscrit 36 points, comme Giannis Antetokounmpo, mais ce dernier a accumulé les déchets. Les Celtics font ainsi l'écart au sommet de la conférence Est en dominant Dallas. Jayson Tatum (37 points) et Boston ont pris le meilleur sur Luka Doncic, auteur de 42 points. Dernière équipe sur le podium de l'Est, Cleveland, qui poursuit sa série avec un quatrième succès de rang. Le trio Donovan Mitchell – Darius Garland – Jarrett Allen colle 82 points à des Blazers qui patinent avec quatre revers de rang.

Du côté de la conférence Ouest, les Nuggets vont jusqu'en prolongation pour dominer le Thunder. Nikola Jokic (39 points, 10 rebonds et 9 passes) frôle le triple-double quand Bruce Brown (17 points, 13 rebonds et 10 passes) le réalise lui. Les Pelicans et Zion Williamson (32 unités) ont connu une soirée tranquille face aux Spurs quand le Jazz s'incline face aux Pistons de Killian Hayes (2 points). Deuxième victoire de suite à l'extérieur pour Detroit. Enfin, les Warriors rebondissent après leur gifle contre les Pelicans, en battant les Clippers de Nicolas Batum, qui n'a pas marqué.