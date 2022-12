L'essentiel de la nuit en NBA : Devin Booker en feu, les Cavaliers enchaînent

C'est le chiffre, le joueur et la performance de la soirée : 58 points de Devin Booker face aux Pelicans. Les Suns ont longtemps été dominés dans cette rencontre (ils ont compté jusqu'à 24 points de retard), mais l'arrière a été sublime pour les remettre dedans et arracher la victoire. Zion Williamson (30 points) n'a rien pu faire face à une telle démonstration.

Autre belle prestation, celle de Kawhi Leonard contre les Wizards. L'ailier compile 31 points et 9 rebonds et les Clippers s'imposent. Nicolas Batum a de son côté marqué 8 points et pris 7 rebonds. Neuvième défaite de suite pour Washington, qui continue de creuser. Les Cavaliers ont dominé les Mavericks malgré un très bon Kemba Walker (32 points). Le meneur de jeu a tout fait pour compenser l'absence de Luka Doncic, mais Cleveland a eu le dernier mot en prolongation. C'est leur troisième victoire de suite.

Les Bucks aussi étaient privés de leurs stars, Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, face au Jazz. Mais en deux temps, en deuxième et en dernier quart-temps, ils vont faire la différence et s'imposer avec autorité. Pour Memphis, la soirée a été compliquée. Le Thunder n'avait ni Shai Gilgeous-Alexander, ni Josh Giddey, mais il a réussi son match et les Grizzlies ont lâché nerveusement, avec un Ja Morant expulsé pour deux fautes techniques. Fin de série, après sept succès de suite, pour les leaders de la conférence Ouest.

Au Mexique, le Heat a battu les Spurs. Les Floridiens ont dominé le dernier quart-temps pour l'emporter. D'une énorme maladresse, les Rockets ont tout donné pour survivre face à Portland, en allant chercher des rebonds offensifs. Ce fut suffisant pour rester dans la rencontre, mais Damian Lillard et Anfernee Simons (57 points à eux deux) étaient plus forts.