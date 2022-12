L'essentiel de la nuit en NBA : Dallas fait plonger Denver, Miami et Los Angeles s'inclinent

Les dynamiques sont inversées entre Dallas et Denver. Luka Doncic, encore auteur d'un triple-double (22 points, 12 passes, 10 rebonds) et sa bande ont gagné un troisième match de suite, face aux Nuggets. Nikola Jokic et compagnie ont réalisé un gros effort en fin de match mais Dallas a été solide aux lancers-francs pour valider son succès. Troisième défaite de suite pour les troupes de Michael Malone, qui occupaient la deuxième place de la conférence Ouest il y a quelques jours encore. Ils sont à la cinquième place aujourd'hui.

Autre équipe en difficulté, depuis un bon moment maintenant : Miami. Le Heat, qui sortait d'une prestation décevante contre les Grizzlies, avec un revers face à une équipe diminuée, a encore été peu tranchant contre les Pistons de Killian Hayes (6 points et 6 passes). Bojan Bogdanovic a fait mal aux Floridiens en seconde période, en inscrivant 28 unités. Deuxième défaite de rang pour les hommes d'Erik Spoelstra, qui patinent toujours cette saison.

Les Lakers ont tout donné à Cleveland, mais ils ont finalement chuté. Anthony Davis, malade et fiévreux dans la journée, a tenté de jouer sauf qu'après huit minutes, trop faible pour continuer, il a abandonné ses coéquipiers. LeBron James (21 points et 17 rebonds) et ses coéquipiers ont résisté sans leur intérieur, énorme depuis neuf matches, malgré leur grosse maladresse à 3-pts. Finalement, Donovan Mitchell (43 points) aura le dernier mot dans le dernier quart-temps. Pas de quatrième victoire de suite pour Los Angeles donc.