L'essentiel de la nuit en NBA : Boston perd, Brooklyn et Philadelphie enchaînent

Les Celtics connaissent un coup de mou ces derniers jours. Il se confirme avec ce revers contre le Magic. Malgré le retour de Roberts Williams III, les finalistes 2022 ont logiquement chuté, face à une équipe floridienne qui enchaîne une cinquième victoire de suite. Les frères Wagner (44 points) ont porté Orlando. Les Cavaliers en profitent pour se rapprocher au classement, avec un succès arraché contre les Pacers. Ces derniers avaient le contrôle, mais en dernier quart-temps, Donovan Mitchell inscrit 18 de ses 41 points et la défense étouffe Indiana.

Philadelphie et Brooklyn maintiennent en vie leur bonne série. Les premiers ont disposé des Warriors, privés de Stephen Curry, avec 61 points du duo James Harden – Joel Embiid. Quatrième victoire de suite pour les troupes de Doc Rivers. Les seconds ont bataillé jusqu'au buzzer pour battre les Raptors. Kyrie Irving (32 points) s'est chargé de marquer le panier de la gagne. Cinquième succès de rang. Les Knicks, en allant gagner à Chicago, font encore mieux : six victoires consécutives.

Les Pistons de Killian Hayes (11 points, 4 passes) ont perdu contre les Kings quand les Hornets de Theo Maledon (3 points) n'arrivent toujours pas à retrouver le chemin de la victoire. Septième défaite de suite pour Charlotte. Touché à la cheville gauche, Rudy Gobert n'a pas participé à la victoire des Wolves contre le Thunder. Naz Reid avec 28 points a été parfait pour le remplacer.

Frank Ntilikina (8 points) a profité de l'absence de défense des Blazers pour se montrer et Damian Lillard était trop seul face à Luka Doncic (33 points) et aux Mavericks. Enfin, les Lakers ont réussi à battre les Nuggets avec un gros LeBron James (30 points, 9 rebonds). Thomas Bryant (21 points) a bien compensé l'absence d'Anthony Davis en seconde période. L'intérieur des Lakers s'est blessé au pied et n'est pas revenu en jeu ensuite.