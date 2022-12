L'essentiel de la nuit en NBA : Boston et Dallas confirment, New York continue de couler

Dans le choc de la soirée, qui était aussi le dernier match de l'année civile pour les finalistes 2022, les Celtics ont dominé les Clippers. Le duo Jayson Tatum — Jaylen Brown (58 points) a été plus fort que celui formé par Kawhi Leonard et Paul George (50 points). De son côté, Nicolas Batum n'a pas marqué. Boston enregistre ainsi une quatrième victoire de suite et consolide sa place de leader de la ligue avec 26 victoires en 36 matches.

Dans le même temps, les Cavaliers ne sont pas parvenus à éviter une nouvelle défaite, à Indiana. Les Pacers ont été insolents à 3-pts avec un superbe 19/31 et Cleveland s'incline pour la troisième fois de suite. Autre équipe dans le dur actuellement : New York. Les Knicks et Julius Randle (41 points) ont trop souffert en défense à San Antonio pour espérer l'emporter. Cinquième revers consécutif pour les hommes de Tom Thibodeau et deuxième victoire en trois matches pour la bande à Gregg Popovich. Les Hornets ont évité la (mauvaise) passe de trois en écartant le Thunder en dernier quart-temps.

Ja Morant (19 points et 17 offrandes, son record en carrière à la passe) et les Grizzlies ont été largement au-dessus des Raptors, qui plongent encore avec deux défaites de suite. Pour Memphis, après deux défaites de rang, ce succès est une respiration. Enfin, Luka Doncic est toujours aussi brillant avec un nouveau triple-double face aux Rockets. Le Slovène compile 35 points, 13 passes et 12 rebonds. Les Mavericks n'ont jamais été bousculés par leur voisin et Dallas est en ce moment sur la meilleure série de sa saison avec cinq victoires consécutives.