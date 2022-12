L'essentiel de la nuit en NBA : Anthony Davis domine Giannis Antetokounmpo, les Pelicans s'amusent, les Celtics chutent

Le choc de la soirée entre les Lakers et les Bucks a tourné à l'avantage d'Anthony Davis et de Los Angeles. L'intérieur californien a été énorme avec 44 points face à un Giannis Antetokounmpo tout aussi impressionnant (40 points). Malgré le retour de Khris Middleton, Milwaukee s'incline et les Lakers montent en puissance depuis quelques temps.

Au sommet de la conférence Est, après cinq victoires de suite, les Celtics perdent en prolongation face à Miami. Bam Adebayo, Tyler Herro et Jimmy Butler, qui revenait de blessure, compilent 79 points face aux 14 petits points de Jayson Tatum. Donovan Mitchell (34 points) et les Cavaliers ont été sérieux pour battre Orlando et Bradley Beal et les Wizards ont manqué leur comeback contre Charlotte. L'arrière de Washington a multiplié les déchets dans la dernière minute. Les Nets ont eux facilement disposé des Raptors.

Les Hawks ont résisté aux absences de Trae Young et John Collins, grâce à Dejounte Murray (34 points), pour priver les Nuggets d'une cinquième victoire de suite. Les Suns aussi ont vu leur série de succès (six) s’arrêter contre Houston. Phoenix avait la main dans cette partie avant de lâcher et de ne pas réussi à marquer le panier de la gagne, malgré quatre tentatives dans les vingt dernières secondes !

New Orleans (trois victoires de suite) et Memphis profitent de ces revers pour se rapprocher du sommet de la conférence Ouest. Zion Williamson (30 points et 15 rebonds) a écrasé les pauvres Spurs, qui parviennent aux dix défaites de suite désormais. Ja Morant et les Grizzlies dominent Joel Embiid (34 points). Les Pacers ont des problèmes de défense depuis deux matches, avec encore une fois plus de 135 points encaissés. Le Jazz s'est donc amusé contre Indiana. Enfin, les Warriors et Jordan Poole (30 points) s'en sortent face aux Bulls.