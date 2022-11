Les Wolves ne veulent pas (encore) modifier leur cinq majeur

Avec six défaites sur les sept derniers matchs et un sentiment général de malaise, quelque chose ne tourne pas rond à Minnesota. Certes, on s’attendait à une période d’adaptation avec l’arrivée de Rudy Gobert mais les titulaires semblent désormais carrément perdus…

"Je continue de croire que cette équipe est bonne. Mais on est trop irrégulier pour l'être pour l'instant", assure Chris Finch, le coach. "Au moins, là, on est resté dans la rencontre aussi longtemps que possible. Ce qui n'était malheureusement pas toujours le cas récemment."

Se satisfaire d’avoir été dans le match face aux Grizzlies, c’est tout de même le signe que ça va mal. Comme le confirme Anthony Edwards…

"On ne veut pas de victoire morale, on veut des vraies victoires. Je me moque de ces discours du type 'l'effort était là'. Les petites victoires, du style 'résister en première mi-temps mais pas en deuxième', ce n'est pas suffisant. On doit tout donner pendant toute la rencontre. On doit jouer avec le sentiment du désespoir car on a perdu beaucoup de matches."

Pour son coach, il n’est en tout cas pas encore l’heure de changer son cinq majeur (D'Angelo Russell, Edwards, Jaden McDaniels, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert).

"On considère les changements de formations, de rotations tout le temps. Mais je ne sais pas si on estime que c'est le problème à 100%. Changer le cinq majeur ? Je n'en suis pas là."

Pas encore ?