Les Wolves inquiets pour Karl-Anthony Towns

Les Wolves ont subi cette nuit une 3e défaite de suite à Washington, avec une défense encore inexistante, et pour ne rien arranger, ils ont perdu leur leader Karl-Anthony Towns. L'intérieur All-Star a quitté ses coéquipiers dans le 3e quart-temps, et il n'est pas revenu en jeu.

Le plus inquiétant, c'est qu'il se soit blessé tout seul alors qu'il tentait d'effectuer un sprint pour revenir en défense. Au moment de prendre un appui, il a ressenti une vive douleur dans la jambe droite, et il s'est effondré sur le parquet. Ce sont ces partenaires, Rudy Gobert en tête, qui l'ont aidé à quitter le terrain.

Selon ESPN, et en attendant le résultats de l'IRM, le staff médical des Wolves reste optimiste dans le sens où son tendon d'Achille ne serait pas touché. C'est ce que tout le monde craignait au regard des images et de sa douleur. Il s'agirait plutôt d'une lésion au mollet droit, sans doute une déchirure, et en fonction de la profondeur de la lésion, son absence sera estimée en semaines, voire en mois.

Une absence qui tombe au plus mauvais moment puisque les Wolves ont glissé au classement (10e, avec 10 victoires pour 11 défaites), et qu'ils doivent déjà se passer de Jaden McDaniels et Taurean Prince. Le coach Chris Finch va devoir changer ses systèmes, et impliquer davantage Rudy Gobert pour apporter du danger sous les panneaux.