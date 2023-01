Les Wizards transfèrent Rui Hachimura aux Lakers

Les rumeurs de transfert circulaient de plus en plus autour de Washington et de Rui Hachimura ces derniers jours. Le principal concerné avait même confessé qu'il ne savait pas si son avenir allait ou non s'inscrire dans la capitale des États-Unis. Et ce lundi, les Wizards annonçaient que le joueur allaient manquer l'entraînement pour des « raisons personnelles ».

Quelques minutes après cette information, on a compris pourquoi le Japonais avait zappé l'entraînement : il va être transféré ! L'intérieur des Wizards prend en effet la direction des Lakers. En échange, la franchise californienne envoie Kendrick Nunn (6.7 points de moyenne) ainsi que trois seconds tours de Draft (en 2023, 2028 et 2029).

Rui Hachimura, qui tourne à 13 points et 4.3 rebonds de moyenne cette saison, doit apporter ses talents offensifs à Los Angeles et notamment son tir extérieur. Les Lakers veulent des shooteurs pour entourer le duo LeBron James - Anthony Davis, et la saison passée, l'intérieur tournait à 45 % de réussite à 3-pts.

Les Wizards ont pris la décision de se séparer du neuvième choix de la Draft 2019 car ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec lui pour une prolongation de contrat avant le début de saison. Hachimura sera donc libre cet été. De plus, les dirigeants de Washington auraient fait de Kyle Kuzma leur priorité à ce poste et préféraient donc miser gros sur l'ancien de Los Angeles, et non sur le Japonais.