Les Warriors perdent leur président

C'est plus qu'une page qui se tourne à Golden State, puisque c'est un chapitre complet qui se ferme avec le départ de Bob Myers. Agé de 48 ans, cet ancien agent occupait la double fonction de président et general manager, et depuis 2012, c'est lui qui s'occupait du recrutement aux Warriors.

Les Warriors sous l'ère Myers, c'est donc six finales NBA et quatre titres ! C'est la création d'une vraie dynastie autour de quatre personnes d'exception : Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green sur le terrain ; Steve Kerr sur le banc. Selon ESPN, il a choisi de prendre du recul après une décennie très intense, et on ne devrait pas le revoir chez la concurrence dans l'immédiat.

Son départ va marquer une vraie rupture dans l'histoire de la franchise, et pour que la transition s'effectue en douceur, le propriétaire Joe Lacob entend faire confiance aux personnes en place. En l'occurrence, son fils Kirk Lacob, actuellement vice-président de la franchise, et Mike Dunleavy Jr, assistant GM. Jeunes, les deux étaient le bras droit et le bras gauche de Myers, et ils oeuvraient déjà au plus près du recrutement et de la gestion financière de l'équipe.

Leur tâche, s'ils sont promus, sera immense puisqu'ils devront gérer les prochains contrats de Draymond Green et Klay Thompson, tout en recrutant des joueurs pour repartir à la conquête du titre.