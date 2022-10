Les Warriors enquêtent sur les fuites de la vidéo du coup de poing de Draymond Green

Depuis le début de semaine, on sait qu'une altercation a eu lieu à l'entraînement des Warriors entre Draymond Green et Jordan Poole. L'intérieur All-Star s'est excusé auprès de son coéquipier et du reste de l'effectif, et il a décidé de se mettre à l'écart du groupe pendant 48 heures. Du côté des dirigeants, et des stars de l'équipe, on est monté au créneau pour défendre Poole, accusé par certains de mal se comporter depuis le début du camp.

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 7, 2022

Sauf que vendredi, l'affaire a rebondi avec la mise en ligne de la vidéo de l'incident. Et cette séquence, publiée par le site TMZ, relance la polémique car le coup de poing de Green est violent, et c'est une vraie agression. On ne peut pas parler d'un simple accrochage à l'entraînement. On voit Green se rapprocher de Poole. Lui parler. Poser ses mains sur lui. Et lorsque Poole le repousse, Green lui assène un violent coup de poing au visage, au point que Poole tombe au sol.

Deux coéquipiers irréconciliables ?

Pour Evan Fournier, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, c'est impossible que les deux joueurs puissent se réconcilier après un tel coup. Beaucoup sont du même avis, et alors que Green et Poole attendent une prolongation de contrat, cet incident pourrait complètement changer la suite de leurs carrières, mais aussi de la saison des Warriors, champions en titre.

Du côté des dirigeants, on a d'abord choisi de trouver la "taupe", et on est prêt à employer "tous les moyens légaux" pour découvrir quel membre du staff a fait fuiter cette vidéo, déjà vue des millions de fois sur Internet. L'enquête ne fait que commencer, alors que la saison NBA n'a pas encore débuté...