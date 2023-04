Les stars de Phoenix font le break face aux Clippers

Pas loin de faire l'exploit dans le Game 3, Sans Kawhi Leonard ni Paul George, les Clippers pouvaient-ils battre les Suns et égaliser dans ce Game 4, toujours sans leurs deux stars ? Tyronn Lue lance Marcus Morris à la place de Nicolas Batum dans le cinq majeur, pour marquer des points. Ce changement ne bouscule pas les Suns en début de rencontre, mais avec l'énergie de Russell Westbrook et un bon Terance Mann, les Californiens sont devant après un quart-temps (30-23).

Plus tard, ils ont même onze points d'avance. Mais Kevin Durant (31 points) et les Suns finissent fort avant la pause face à une équipe qui peine à marquer des points (47-48). Los Angeles se relance en deuxième mi-temps avec un 9-0. Le duo Chris Paul – Devin Booker (30 points) remet les Suns dans le sens de la marche. Durant ajoute son grain de sel et avec leur talent, les Suns reprennent les commandes (78-83).

Westbrook (37 points) ne lâche rien et continue de marquer des points, d'aller vers le cercle. Il est l'arme principale des Clippers en attaque, presque la seule. En face, Paul (19 unités) enchaîne les points. Dès qu'ils ont eu besoin d'un panier, les Suns ont trouvé une solution avec leurs stars. Westbrook et Morris terminent avec des airballs et les Clippers s'inclinent 100-112. Phoenix mène 3-1 avant de revenir dans l'Arizona. Il faudrait un miracle, donc un retour de Kawhi Leonard, pour redonner de l'espoir aux Clippers...