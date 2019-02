Les Spurs se reprennent

A la dérive lors de leur traditionnel Rodeo road trip de février, avec pas moins de sept défaites en huit matches, dont deux gifles chez les Knicks et les Nets pour finir, les Spurs ont retrouvé avec plaisir l’A&T Center. Opposés aux Pistons, les Texans en ont profité pour renouer avec la victoire, l’emportant 105-93 après avoir fait la différence dans le troisième quart.

Et sans surprise, LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan ont été les deux principaux artisans de ce précieux succès dans la course aux playoffs, le premier inscrivant 24 points à 11 sur 22 et le second compilant 17 points, 13 rebonds et 8 passes. Mentions spéciales également à Marco Belinelli et Derrick White, auteurs de 17 et 15 points.

Chez les Pistons, c’est Reggie Jackson, avec 22 points, qui a été le plus prolifique, Blake Griffin suivant avec 17 points à 6 sur 18, 7 passes et 7 rebonds.