Les Rockets enfoncent Charlotte

A la lutte avec les Pistons, le Magic et le Heat dans la course aux playoffs de la Conférence est, les Hornets en ont été quittes pour une troisième défaite de rang, la cinquième en six matches. La faute à des Rockets venus l’emporter 113-118 à Charlotte après avoir compté jusqu’à 12 points de débours dans le troisième quart.

Houston a pu une nouvelle fois s’appuyer sur la verve de James Harden, auteur de 30 points malgré un 10 sur 29 aux tirs et un terrible 1 sur 11 à trois points, mais également l’abattage de Clint Capela, bien plus efficace avec 23 points à 10 sur 16 et 17 rebonds, et l’aide de Chris Paul, 15 points et 10 passes au compteur.

De quoi rendre vains les 35 points de Kemba Walker à 12 sur 22 aux tirs, Nicolas Batum suivant avec 17 points à 7 sur 13, 6 rebonds et 6 passes tandis que Tony Parker devait se contenter de 3 points à 1 sur 4 et 2 passes en 12 minutes.