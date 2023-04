Les Raptors tournent la page Nick Nurse

Le jeu des chaises musicales peut commencer en NBA ! Après les Rockets et les Pistons, c'est au tour des Raptors de se séparer de leur coach. C'est une demi-surprise puisque Nick Nurse était encore sous contrat, et qu'il a mené la franchise au titre en 2019. Mais les Raptors ont raté les playoffs, et la direction a préféré tourner la page, alors que l'intersaison s'annonce complexe puisque Fred VanVleet, Jakob Poeltl et Gary Trent sont free agents.

Ancien assistant de Dwane Casey aux Raptors, Nick Nurse l'avait remplacé en 2018, et dès sa première saison, il avait remporté le titre en dominant les Warriors de Steve Kerr en finale. Prolongé dans la foulée, il s'est fait connaître par son inventivité en défense mais aussi ses qualités de formateur. Mais la direction a estimé que l'équipe était en fin de cycle et que son message ne passait plus forcément, et elle va se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. On évoque déjà la piste d'Ime Udoka, l'ancien coach des Celtics, et ce serait une très bonne pioche pour ce type d'effectif avec beaucoup de joueurs polyvalents et athlétiques.

Quant à Nurse, il serait la priorité des Rockets, et il devrait très vite rencontrer la direction de Houston. C'est une franchise qu'il connaît bien puisqu'il avait dirigé leur équipe de G-League, et l'avait menée au titre ! Sa possible venue serait le signe que les Rockets veulent mettre fin à leur reconstruction, et on peut s'attendre à ce que la franchise se positionne cet été sur des stars. On parle même du retour de James Harden...