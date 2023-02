Les Pistons récupèrent 5 millions de dolllars

Bons derniers de la conférence Est avec 13 victoires et 39 défaites, les Pistons connaissent au moins une bonne nouvelle sur le plan financier. La NBA vient en effet d’accorder une enveloppe de 5,3 millions de dollars à la franchise du Michigan.

Il s’agit d’une « Disabled Player Exception » accordée en raison de la blessure de Cade Cunningham. Ce dernier, qui était le meilleur passeur et le second marqueur de l’équipe, a été opéré d’une fracture de fatigue au tibia à la mi-décembre et son absence pour le restant de la saison a été officialisée depuis.

Ce genre de dispositif peut être activé par n’importe quelle équipe de la ligue dès lors qu’elle perd un joueur pour une longue durée. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé.

En l’occurrence, Cade Cunningham est rémunéré à hauteur de 10,6 millions de dollars cette saison. Avec cette enveloppe, les Pistons peuvent signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. Ils ont jusqu’au 10 mars prochain pour l’utiliser.