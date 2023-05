Les Pistons ont contacté Monty Williams qui a refusé leur offre

Dès la fin de la saison régulière, les Pistons ont annoncé le départ de leur coach Dwane Casey. Les semaines passent depuis et son successeur se fait toujours attendre. On savait qu'un trio de finalistes était connu et composé de Charles Lee, Jarron Collins et Kevin Ollie. Le premier est assistant coach aux Bucks, le second aux Pelicans et le troisième a dirigé l'université de UConn et s'occupe actuellement de l’Overtime Elite, une équipe de jeunes.

Néanmoins, les Pistons avaient gardé toutes les options ouvertes puisqu'ils ont contacté Monty Williams, récemment viré par les Suns après son élimination en demi-finale de conférence face aux Nuggets. Mais ce dernier n'a pas donné suite à la proposition de la franchise de Detroit.

Lui qui a connu les Finals en 2021 avec les Suns espère-t-il peut-être un projet plus ambitieux que celui des Pistons, qui squattent les dernières places de la ligue depuis quelques saisons et sont en pleine reconstruction avec beaucoup de jeunes joueurs dans leur effectif.