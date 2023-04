Les Pistons entament leur recherche d'un entraîneur

L'information est passée quasi inaperçue dimanche soir dans la foulée de la folle soirée de dimanche dernier, mais les Pistons n'ont plus d'entraîneur. Arrivé en 2018, Dwane Casey a décidé de prendre du recul, et d'accepter un poste de dirigeant. La franchise, à la ramasse depuis plusieurs années, va tenter de trouver la perle rare capable de ramener l'équipe vers les sommets. A l'image des Rockets, les dirigeants vont multiplier les entretiens, et quatre techniciens ont déjà été contactés.

Ainsi, les Pistons ont reçu l'autorisation de Milwaukee pour s'entretenir avec Charles Lee, bras droit de Mike Budenholzer sur le banc des Bucks. Passé par Atlanta (2014-2018), il avait suivi Budenholzer aux Bucks où il officie depuis cinq ans. Chaque année, il passe des entretiens pour un poste de "head coach", mais chaque année, sa candidature n'est pas retenue.

Même chose pour Adrian Griffin, sur les bancs NBA depuis 15 ans, et plus précisément aux Raptors depuis 2018 et la prise de fonctions de Nick Nurse. Lui aussi a passé de nombreux entretiens, sans jamais décrocher le gros lot. Le 3e entraîneur contacté est Chris Quinn, fidèle assistant d'Erik Spoelstra depuis 2014 à Miami. Un temps contacté par les Clippers pour épauler Tyronn Lue, il était aussi dans le viseur du Jazz la saison passée pour remplacer Quin Snyder.

Enfin, il y a Kevin Ollie, dont la cote en a pris un gros coup depuis son départ de UConn. Considéré comme l'un des meilleurs techniciens de sa génération lors de ses débuts en NCAA, il est aujourd'hui entraineur dans le circuit professionnel « Overtime Elite » qui forme des lycéens avant de s'inscrire dans la Draft. Très apprécié de joueurs comme Kevin Durant ou LeBron James, il n'a jamais été assistant ou coach en NBA !