Les Nuggets ne comptent pas oublier Carmelo Anthony

« Merci pour les innombrables souvenirs à Denver. Félicitations pour ta carrière de Hall of Famer. » Tels ont été les mots employés par les Nuggets pour saluer Carmelo Anthony qui vient d’annoncer sa retraite. On rappelle que l’ancien joueur était régulièrement sifflé par le public local lors de ses passages, depuis le transfert de l’ailier vers les Knicks en février 2011.

« On est toujours ouvert avec nos anciens joueurs, assure aujourd’hui Josh Kroenke, propriétaire de la franchise. C’est encore frais puisqu’il vient de prendre sa retraite et, de notre côté, on est concentré sur autre chose. Mais on adore Carmelo et on a une excellente relation. J’aimerais que, un moment ou un autre, il revienne à Denver. Avec les fans, l’histoire ne s’est pas terminée comme on l’aurait voulu ou espéré. Néanmoins, on doit se souvenir du positif car il a apporté énormément de bonnes choses ici. »

« Il a été un joueur comme on n’en avait pas vu à Denver depuis un moment, ajoute le propriétaire au sujet du troisième choix de la Draft 2003. Les années avec Carmelo doivent rester dans les mémoires. » « Carmelo est encore très aimé à Denver, complète d’ailleurs Mike Malone. Il a porté ce maillot des Nuggets avec fierté, en réalisant de superbes choses, comme avec d’autres maillots durant sa magnifique carrière. Il sera toujours le bienvenu pour revenir. On l’aimerait l’avoir près de nous. Nugget un jour, Nugget toujours. »

Ces propos se traduiront-ils par le retrait de son maillot par exemple ? Pas simple quand on sait que le n°15 est actuellement porté par un certain… Nikola Jokic. « J’espère qu’ils pourront retirer les deux maillots, celui de Nikola et celui de Carmelo, répond déjà Jeff Green. Je pense que ça peut être fait, j’espère qu’ils trouveront une façon de le faire et ce serait mérité vu ce qu’il a fait pour la franchise. Melo a placé les Nuggets sur la carte. »