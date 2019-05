Les Nuggets foncent vers la finale

L’expérience de Paul Millsap et la fougue de Nikola Jokic ! Les Nuggets ont été impitoyables pour éparpiller une équipe de Portland qui a perdu la main dans cette demi-finale de la Conférence Est (3-2). Dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir repris l'avantage à l’extérieur, Denver a clairement mis la pression sur ses adversaires en les écrabouillant (124-98) dans un match à sens unique.

Et si Millsap a été le premier à mettre le feu en inscrivant 19 de ses 24 points en première période, Nikola Jokic a parfaitement pris le relais avec au final 25 points, 19 rebonds et 6 passes. Rien que ça. Un duo à surveiller à chaque action et qui n’a eu de cesse de faire mal à une formation des Blazers incapable de suivre le rythme et avec le seul Damian Lillard pour surnager avec 22 points (9 sur 21 aux tirs). Derrière lui, c’était le néant avec notamment un vilain 10 sur 37 à longue distance pour accompagner un maigre 36% de réussite globale.

Une maladresse qui a permis aux Nuggets de creuser l’écart dans les 2e et 3e quart-temps (+12 et +10) si bien que Denver possédait déjà 28 longueurs d’avance avant la dernière période. Il ne restait plus alors qu’à gérer... Pas franchement à leur aise sur leur parquet avec un revers (116-112, match 4) et un succès après quatre prolongations (140-137, match 3), les Blazers sont désormais dos au mur et devront clairement une revanche à leur public lors du match 6.