Les Nuggets à un pas des Finals !

Sur la lancée de son Game 2, Jamal Murray a parfaitement lancé les Nuggets dans le premier quart-temps, avec 17 points. Surtout que les Lakers sont eux très maladroits, donc Denver prend rapidement les commandes de la rencontre (20-32). LeBron James (23 points, 12 passes) trouve des solutions en servant Anthony Davis, Lonnie Walker ou encore Rui Hachimura. Mais Murray (37 unités) enchaîne trois paniers à trois points pour répondre.

Le meneur de jeu est un peu seul pour alimenter la marque à Denver. Donc avec un Austin Reaves en forme, les Lakers reviennent à seulement une possession à la mi-temps malgré les 30 points de Murray (55-58). Si deux tirs à 3-pts de Kentavious Caldwell-Pope relancent Denver en seconde période, Anthony Davis arrive à provoquer des fautes de Nikola Jokic. Les Lakers égalisent.

Les Nuggets gardent de l'avance malgré les tirs de loin de LeBron James (82-84). Los Angeles passe devant dès le début de dernier quart-temps, après un panier primé de Rui Hachimura. Mais les Nuggets réagissent avec un 13-0 et plusieurs tirs à 3-pts. LeBron James peut bien marquer à 3-pts, Nikola Jokic (24 points) est impeccable avec 15 points dans le dernier acte. Les Nuggets s'imposent donc 108-119 et ont plus qu'un pied en Finals en menant désormais 3-0.