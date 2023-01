Les Nets sans problème face aux Lakers privés de LeBron James et Anthony Davis

Privés de LeBron James et d'Anthony Davis, les Lakers pouvaient difficilement faire pire pour entamer cette rencontre à Brooklyn. Ils commencent la partie avec un affreux 3/14 au shoot ! Forcément, les Nets en profitent pour prendre rapidement plus de dix points d'avance après un 16-0. Russell Westbrook met quelques shoots à 3-pts pour faire illusion, mais les Lakers sont clairement dominés en premier quart-temps (29-16).

Ça ne s'arrange pas dans le début du second. YutaWatanabe s'illustre en défense et en attaque, et les Nets prennent quasiment vingt points d'avance. En fin de première période, le duo Thomas Bryant - Troy Brown Jr. (18 points et 9 rebonds pour le premier, 11 points et 17 rebonds pour le second) propose de bonnes choses à l'intérieur pour Los Angeles et réduit l'écart à la pause (58-46). Au retour des vestiaires, les joueurs de Darvin Ham surfent sur cette dynamique. Bryant, encore lui, et Dennis Schroder dominent les débats et Los Angeles passe un 14-0 !

Les Lakers ont même jusqu'à sept points d'avance en fin de troisième quart-temps. Heureusement pour Jacque Vaughn, ses joueurs terminent sur un 10-0, avant de se lancer dans le dernier acte de la partie. Lonnie Walker IV redonne de l'air aux Lakers, mais les tirs primés de Patty Mills et Cam Thomas (21 unités chacun) font très mal. Brooklyn a repris les commandes et Kyrie Irving (26 points) fait le travail pour conclure l'affaire et assurer le succès des Nets (121-104). C'est une deuxième victoire d'affilée pour Brooklyn, un deuxième revers de rang pour Los Angeles.