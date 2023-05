Les Mavericks pas intéressés par D’Angelo Russell

« Je suis 'free agent' cet été, mais je ne suis pas pressé de prendre une décision. » Avec ces mots, on comprendra que l’avenir de Kyrie Irving est particulièrement flou. « Quand [des médias] parlent de mon nom et qu’ils parlent d’équipes potentielles pour moi, est-ce que vous pouvez tous s’il vous plaît – et je vous le demande respectueusement – arrêter d’y prêter attention ? », a récemment réclamé le meneur des Mavs à ses fans lors d’un live Instagram.

Quitter Luka Doncic et les Mavs ou bien prolonger à Dallas ? Une chose est sûre, les Texans ne veulent pas le voir partir sans obtenir de contrepartie. Ils n’auraient de toute façon pas l’intention de le lâcher alors que son association avec le Slovène n’a pas généré les résultats escomptés : l’équipe a échoué à se qualifier en playoffs.

Dans le même temps, des rumeurs évoquent une possible réunion du meneur de jeu… avec Kevin Durant aux Suns, ou avec… LeBron James aux Lakers, ses deux anciens coéquipiers aux Nets et aux Cavs. Dans l’un comme l’autre cas, un « sign-and-trade » devrait s’imposer. Et la franchise texane ne serait pas franchement emballée par le procédé, notamment à l’idée de récupérer D’Angelo Russell, dont l’avenir à Los Angeles semble très incertain.