Les Mavericks ne veulent pas laisser filer Kyrie Irving

Les Mavericks sont sur la mauvaise pente depuis un moment et le risque de les voir en vacances dimanche soir, après le dernier match de la saison régulière, sans « play-in » ni playoffs, est très grand désormais puisque Dallas n'a plus son destin entre ses mains. Et une saison déjà terminée, ce serait un événement pour cette franchise, qui sort tout de même d'une finale de conférence.

Surtout, comment Luka Doncic et Kyrie Irving vont-ils réagir face à une telle déception ? La situation du second va sans doute agiter l'été à Dallas. Le Bleacher Report annonce que les dirigeants texans veulent absolument conserver le meneur de jeu, qui sera libre à l'issue de cette saison 2022/2023.

Dallas devra passer à la caisse



Car l'ancien de Brooklyn n'a pas l'intention de prolonger son contrat d'ici quelques semaines, et ce pour des raisons financières. En effet, si le champion 2016 prolonge dans le Texas avant le 30 juin, il pourra toucher 83 millions de dollars sur deux saisons. S'il signe libre, il peut avoir 272 millions sur cinq saisons avec Dallas, ou 221 millions sur quatre ans avec une autre équipe.

Mais les Mavericks vont-ils vouloir lui offrir un tel contrat ? Car la franchise espère aussi se renforcer avec des ailiers polyvalents et bons défenseurs, pour entourer Doncic et Irving justement. Et donner autant d'argent à l'ancien des Cavaliers et des Celtics, c'est forcément se priver de dollars pour les autres joueurs...