Les Mavericks continuent de couler à Miami

Les Mavericks ont absolument besoin de gagner en ce moment et le début de match a confirmé cette volonté de l'emporter. Tim Hardaway Jr. frappe trois à 3-pts et avec un dunk également. Dallas est devant. Mais ça ne dure pas et cette entame réussie réveille Miami. Jimmy Butler se montre, ses coéquipiers marquent derrière l'arc et les Floridiens passent un 11-0. Le Heat a treize points d'avance à la fin du premier quart-temps (44-31).

Bousculés, Luka Doncic (42 points, 10 rebonds et 8 passes) et sa bande ne réagissent pas. La défense laisse des espaces à Kevin Love et Cody Zeller. On frôle les vingt points d'écart quand Doncic et Kyrie Irving se décident enfin à se montrer pour éviter un trop gros écart à la mi-temps (76-64). L'ancien meneur de jeu de Brooklyn (23 unités) continue sur sa lancée en troisième quart-temps mais le Heat répond rapidement avec les paniers primés de Max Strus. Quelques shoots extérieurs des hommes de Jason Kidd, Doncic et Hardaway Jr. notamment, font illusion (102-96).

Car c'est en défense que Dallas va perdre ce match. Jamais les Mavericks ne parviendront à limiter le Heat, qui peut marquer de loin avec Gabe Vincent, Kevin Love ou Tyler Herro quand cela est nécessaire. Jimmy Butler (35 points, 12 passes) se charge de conclure cette partie avec trois paniers dans les derniers instants. Victoire logique de Miami, 129-122.

Même si ce sera compliqué, les hommes d'Erik Spoelstra peuvent toujours croire à la sixième place à l'Est, qui appartient à Brooklyn en ce moment. En revanche, pour Dallas, ce second revers de suite diminue encore les chances de revenir dans le Top 10. Surtout avec un niveau si inquiétant en défense.