Les matchs les plus mémorables de Vince Carter

Premier joueur à évoluer en NBA pendant 22 saisons consécutives, Vince Carter (43 ans) a peut-être joué son dernier match le 11 mars dernier, lors de la défaite de son équipe des Hawks face aux Knicks, avant l’interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus. Devenu un phénomène mondial en 2000, grâce à sa prestation au Slam Dunk Contest du All-Star Game et pour avoir écrasé un dunk irréel sur la tête de Frédéric Weis aux Jeux Olympiques de Sydney, "Vinsanity" était bien plus que ça. Et deux matches en particulier ont marqué sa riche carrière.

Avec, puis contre les Raptors



Le premier s’est déroulé le 11 mai 2001, lors de la troisième rencontre des demi-finales de la conférence Est entre ses Raptors et les Sixers d’Allen Iverson, auteur de 54 points au match précédent. "C’est probablement mon match le plus mémorable, parce qu’on se rendait coup pour coup avec A.I., confiait-il récemment au Los Angeles Times. C’était un match où il fallait que je réponde, après une dure défaite au tour précédent. Ce n’était pas forcément un match où il fallait que je marque 50 points, mais où je devais trouver un moyen de faire gagner l’équipe. Et il s’est finalement avéré que c’était un match à 50 points…"

Il terminera effectivement avec 50 points, à 19/29 au tir et 9/13 à 3 points, 6 rebonds, 7 passes et 4 contres, lors de ce match où tout rentrait : "Je courais vers le coin, mon short tombait et j’essayais de garder les jambes écartées. J’ai pris le ballon et marqué à 3 points. C’est là que j’ai su que c’était ce genre de match."





Un peu moins de cinq ans plus tard, Carter a réussi ce qu’il considère comme "le tir de sa vie". Transféré aux Nets en décembre 2004, il allait crucifier les Raptors ce 8 janvier 2006. Et faire taire ses anciens supporters à l’Air Canada Centre, où il était hué à chaque fois qu’il prenait le ballon. A moins d’une seconde du buzzer, il arrachait la victoire (105-104) d’un tir longue distance, terminant avec 42 points, dont 24 dans le dernier quart.

"C’est vraiment mon numéro un, appréciait-il alors. L’ambiance, l’émotion, l’hostilité dans la salle… On s’est bien amusé". Son coach, Lawrence Frank, voulait pourtant qu’il assure, et prenne un tir à 2 points pour égaliser. "Je lui ait dit : « Coach, je vais chercher la victoire ». Et c’est rentré".