Les Lakers vont faire passer des tests à Tristan Thompson et Tony Bradley

Depuis le transfert du précieux Thomas Bryant lors de la « trade deadline », les Lakers souffrent à l'intérieur. Car dans la foulée, Mo Bamba, qui venait d'arriver et qui était déjà peu utilisé, s'est blessé pour plusieurs semaines. On le sait, LeBron James est lui aussi à l'infirmerie depuis quelques temps, donc Los Angeles a peu d'options quand Anthony Davis doit souffler ou ne pas jouer.

La franchise californienne a donc décidé de regarder parmi les joueurs libres pour tenter de renforcer sa raquette. Parmi eux, Tristan Thompson et Tony Bradley, qui vont passer des tests avec les Lakers cette semaine.

Le premier, qui n'a pas joué cette saison, a remporté le titre avec LeBron James et les Cavaliers en 2016. Mais malgré son énergie et son expérience, qui peuvent toujours servir, ses dernières prestations depuis son départ de Cleveland en 2020 n'ont pas été convaincantes. Quant au second, sa carrière ne décolle pas vraiment et sa saison 2022/2023 fut très courte : 12 petits matches avec Chicago et seulement 33 minutes sur les parquets...