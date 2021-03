Les Lakers ravis par l’arrivée de Drummond

La course à l’armement se poursuit en NBA. Après l’arrivée de LaMarcus Aldridge aux Nets, les Lakers ont répondu en enregistrant le renfort d’un autre "big man" All-Star, également suite à un buyout, puisqu’André Drummond (27 ans) a rejoint la franchise californienne après s’être libéré de son contrat avec les Cavaliers. Pour le plus grand bonheur de son nouvel entraîneur et de ses nouveaux coéquipiers, qui ont évoqué son arrivée après la difficile victoire face à une équipe du Magic déplumée, qui vient de transférer le trio Vucevic-Fournier-Gordon.



"Nous sommes tous ravis qu’un joueur de son calibre rejoigne notre équipe. C'est l'un des meilleurs pivots de la ligue, quelqu'un que chaque coordinateur défensif devra prendre en compte et réussir à trouver comment gérer tout en essayant de ralentir Davis, LeBron et nos arrières", a souligné l’entraîneur Frank Vogel, qui apprécie notamment "la physicalité" de Drummond, dont les Angelenos attendent un impact immédiat. Car ils sont toujours privés de leurs deux stars, Anthony Davis et LeBron James, pour encore quelques semaines, et ont glissé au quatrième rang de la conférence Ouest.

Harrell : "On a hâte qu'il arrive"

Mais les champions en titre vont devoir patienter un peu

avant de pouvoir compter sur leur nouvel intérieur, qui tournait à 17,5 points et 13

avant d’être mis de côté le 12 février en attente d’un futur transfert. Dans un premier temps, il lui sera demandé d’apporter du

scoring

à une équipe qui en manque cruellement en l’absence de James et Davis

. Mais lorsque l’effectif sera au complet, il pourrait devoir se contenter d’un rôle plus limité, notamment en

p

layoffs

. Ce qui fut le cas lors du dernier exercice pour

JaVale

McGee et Dwight Howard, puisque Davis avait terminé la saison au poste 5.

"C’est un joueur costaud et solide des deux côtés du terrain. On a hâte qu’il arrive", s’est réjoui

Montrezl

Harrell

, qui devrait pourtant voir son temps de jeu diminuer avec ce renfort.

"Il va vraiment nous apporter beaucoup de pression autour du panier", apprécie

pour sa part

Dennis Schröder

. A noter que les Lakers

, qui disposent d’une dernière place dans leur effectif, chercherait désormais un nouvel ailier.