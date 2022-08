Les Knicks vont prolonger RJ Barrett

C'est un mini-événement à New York : un joueur sélectionné au premier tour par les Knicks va prolonger son bail. Cela n'était plus arrivé depuis 1999, et à l'époque il s'agissait de Charlie Ward. L'heureux élu est RJ Barrett, drafté en 3e position en 2019 derrière Zion Williamson (Pelicans) et Ja Morant (Grizzlies). Comme eux, il a donc décroché une belle prolongation de contrat mais la franchise de New York ne lui offrira pas le maximum.

Selon ESPN, qui révèle l'information, Barrett va prolonger pour 120 millions de dollars sur quatre ans, et c'est la récompense d'une progression constante en NBA avec une dernière saison à 20 points, 5.8 rebonds et 3 passes de moyenne. Pour donner une idée de son niveau, le Canadien fait partie des cinq joueurs qui ont cumulé 3 000 points, 1 000 rebonds et 200 paniers à 3-points avant leurs 22 ans. Les quatre autres se nomment Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant et Luka Doncic. Que des superstars.

Fils d'un ancien joueur passé par la Pro A, le Canadien est l'un des trois meilleurs joueurs de la formation newyorkaise aux côtés de l'intérieur All-Star Julius Randle et de la recrue Jalen Brunson, en provenance des Mavericks. A leurs côtés, on retrouve le Français Evan Fournier, le pivot Mitchell Robinson ou encore l'ancien MVP Derrick Rose.

La piste Donovan Mitchell abandonnée ?

La grande question est de savoir si cette prolongation de contrat met un terme aux discussions avec le Jazz sur le transfert de Donovan Mitchell, l'ancien coéquipier de Rudy Gobert. Toujours selon ESPN, les dirigeants des Knicks avaient fixé une date-butoir pour prolonger Barrett, et ils se sont donc exécutés. Cette prolongation est un frein aux discussions avec Utah car il sera compliqué désormais d'intégrer l'arrière canadien dans un éventuel échange. C'était le joueur le plus intéressant dans le cadre d'un échange, même si le Jazz se focalise plutôt sur la récupération de premiers tours de Draft. Si les Knicks tiennent vraiment à recruter Donovan Mitchell, les deux parties ont encore un mois pour trouver un accord. Ensuite, ce sera le début des camps d'entraînement, et ce sera plus délicat de modifier l'effectif.