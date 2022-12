Les Knicks sanctionnés suite à la signature de Jalen Brunson

Un second tour de Draft en 2025. C’est ce que les Knicks viennent de perdre suite à l’enquête de la NBA sur la signature de Jalen Brunson à New York.

Après des mois d’enquête, la ligue a en effet déterminé que la franchise de « Big Apple » avait négocié la signature de l’ancien meneur de Dallas avant l’ouverture officielle de la « free agency ». Ce dernier avait paraphé un contrat de 104 millions de dollars sur quatre ans pour rejoindre New York lors de l’intersaison.

Il faut dire que les signes étaient assez évidents. Le père de Jalen Brunson, Rick, avait rejoint le staff de Tom Thibodeau comme assistant quelques mois avant la free agency, l’agent du joueur est le fils du président des Knicks, Leon Rose, et un gros contingent de New York (Julius Randle, Allan Houston…) étaient venus voir le premier match de la série entre Dallas et Utah, lors des derniers playoffs…

En ajoutant à cela les manoeuvres financières de New York le soir de la Draft, et il semblait clair que les Knicks avaient la certitude de recruter Jalen Brunson lors de l’ouverture du marché des free agents. Ce qui a bien été le cas.