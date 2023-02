Les Knicks récupèrent Josh Hart

Les Knicks retouchent leur ligne d’arrières. Selon ESPN, la franchise new-yorkaise a mis la main sur une bonne pioche, en la personne de Josh Hart qui évoluait du côté des Blazers. Il tournait à près de 10 points et 8 rebonds de moyenne, ce qui est beaucoup pour un joueur de sa taille (1,93 mètre). Celui-ci va retrouver Jalen Brunson, son ancien coéquipier de la fac de Villanova, avec lequel il a été champion NCAA en 2016.

New York a dû se séparer de Cam Reddish (8,4 points de moyenne), de Ryan Arcidiacono, de Svi Mykhailiuk et d’un futur premier tour de Draft (protégé), envoyés dans la direction opposée. Le premier cité, au profil plus offensif que Hart, a eu du mal à trouver sa place auprès de Tom Thibodeau à New York. Mais il est plus jeune et moins onéreux.

On parie que le même Thibodeau devrait davantage apprécier les qualités défensives et l’esprit de combat affiché par sa nouvelle recrue. Reste à voir ce que cette arrivée signifie pour l’avenir d’Evan Fournier avec les Knicks.