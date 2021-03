Les Knicks ne s’en contentent pas

Deux jours après sa première titularisation de la saison, Frank Ntilikina a retrouvé le banc des Knicks jeudi soir , en raison du retour de blessure d’Elfrid Payton. Placardisé pendant près de deux mois, le meneur français s’est de nouveau montré très efficace à 3 points, signant, comme face aux Spurs mardi, un 3/3 dans l’exercice pour finir avec 9 points (en 13 minutes) lors de de ce succès 114-104 des New-Yorkais contre les Pistons.



Mais si l’ancien Strasbourgeois, qui ne disputait que son huitième match, vit une saison très compliquée, son équipe revit enfin après de nombreuses années de déboire. Véritable symbole de cette renaissance, Julius Ra ndle a encore été l’auteur d’une prestation XXL, compilant 27 points, 16 rebonds et 7 passes . Et celui qui va honorer ce week-end à Atlanta sa première sélection au All-Star Game en veut plus.

La meilleure défense de la ligue

"En tant que groupe, nous ne sommes pas satisfaits. On n’a pas encore accompli ce qu’on voulait", a ainsi lâché l’ancien Laker à l’issue de la rencontre. L’objectif reste ainsi de retrouver des play-offs, que la franchise de Manhattan n’a plus disputés depuis l’exercice 2012-2013. Il y a huit ans, JR Smith avait élu meilleur sixième homme de l’année, et Randle, qui tourne à 23,2 points, 11,1 rebonds et 5,5 passes, pourrait bien être le premier Knick à remporter un trophée individuel depuis, puisqu ’il fait office de favori pour le titre de MIP (Most Improved Player, joueur ayant le plus progressé ).



Mais c’est avant tout une vraie équipe que l’intransigeant T om Thibodeau , spécialiste de la défense, a réussi à mettre en place, mélange de jeunes loups, à l’image du deuxième année RJ Barrett, et de vieux briscards, comme un Derrick Rose ragaillardi que " Thibs " a fait venir après l’avoir déjà eu sous ses ordres à Chicago p uis à Minneapolis. Un attelage qui, avec 19 victoires et 18 défaites, occupe la cinquième place de la conférence Est, avec la meilleure défense de la NBA (104,4 points encaissés par match). Et les New-Yorkais n’ont sans doute pas fini de surprendre.