Les Knicks calment les Lakers

Sur courant alternatif. Après avoir enchaîné quatre défaites de rang suite à la blessure face aux Hawks le 19 mars de LeBron James, qui a rejoint son compère Anthony Davis, sur le flanc depuis la mi-février , à l’infirmerie, les Lakers ne sont jamais parvenus à gagner deux matchs de suite en avril. On a eu la nouvelle démonstration lundi soir au Madison Square Garden, pour la sixième et dernière étape de leur road-trip.



Deux jours après leur démonstration quelque peu inattendue sur le parquet des Nets (101-126), les champions en titre ont donc rechuté face à une autre franchise new-yorkaise, méconnaissable cett e saison après des années d’errance. Et celui qui symbolise le mieux cette renaissance, c’est... un ancien Laker . Drafté en 7e position par les Angelenos en 2014, Julius Randle , parti en 2018, réussit la saison de sa vie. Lundi, il a compilé 34 points et 10 rebonds lors de ce succès 111-96 des New-Yorkais.

Drummond pataud

Et s’il a bien été aidé par Elfrid Payton (20 points), c’est surtout défensivement que l’équipe qui prend le moins de points en NBA (104,4/match), devant... les Lakers (105,8), a fait la différence. Les visiteurs ont ainsi cumulé plus de balles perdues (24) que de passes décisives (22) , dont 5 pour le seul Dennis Schröder, meilleur marqueur des Californiens (21 points), devant Markieff Morris (17 points), qui s'est fait mal à une cheville, et le revenant Kyle Kuzma (14 points). Et après avoir réussi leur meilleur match de la saison derrière l’arc à Brooklyn (19/34), ils n’ont rentré qu’un tiers de leurs tirs à 3 points au MSG (12/36).



Après s’être amusé avec LaMarcus Aldridge , Andre Drummond est apparu beaucoup plus pataud, et a seulement inscrit 3 points , pour 10 rebonds. "On a vraiment fait de mauvaises passes, pris de mauvaises décisions, et il faut aussi donner du crédit à la défense adverse. Et si on a été très bons offensivement il y a deux jours, on a été très mauvais ce soir", déplorait ensuite Frank Vogel le coach de Lakers descendus à la cinquième place de la conférence Ouest (33-21) avant de conclure leur road-trip à Charlotte. Leurs hôtes sont eux repassés en positif (28-27) et occupent la huitième place de l’Est.