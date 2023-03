Les Grizzlies remontent encore un écart et s'imposent face à Dallas !

Toujours sans Luka Doncic, Kyrie Irving a pris les commandes de la partie au début, avec onze points. Cela ne dure qu'un temps puisque Jaren Jackson Jr. se montre également et, avec un 9-0, Memphis passe devant à l'issue du premier quart-temps (30-28). Les séries continuent ensuite puisque Frank Ntilikina inscrit quelques points (8 au total) et Dallas répond avec un 13-2. Irving enfonce le clou face à un duo Tyus Jones – Jaren Jackson Jr. essentiel pour que les Grizzlies restent dans la partie à la pause (57-60).

Sauf que, comme trop souvent cette saison, Jackson Jr. (28 unités) commet trop de fautes et passe beaucoup de temps sur le banc. C'est encore le cas en début de troisième quart-temps. Irving et ses coéquipiers en profitent pour prendre de l'avance et repousser les Grizzlies à 16 unités. Néanmoins, les Grizzlies sont bons pour finir les matches en ce moment, les Spurs (qui avaient 29 points d'avance) et les Warriors peuvent en témoigner (83-96).

Avec un 24-7 en dernier quart-temps, les joueurs de Taylor Jenkins reviennent totalement dans le match. Kyrie Irving (28 points) est devenu transparent et enchaîne les shoots ratés. Les titulaires de Dallas ne font guère mieux et forcément, les Mavericks coulent petit à petit. Desmond Bane et Jaren Jackson Jr., encore lui, assurent finalement le comeback et la victoire des Grizzlies 112-108.

Avec cette troisième victoire de suite, et en profitant de la défaite de Sacramento dans le même temps, les Grizzlies reprennent la deuxième place de la conférence Ouest. Dallas est septième, mais tout peut aller très vite car les hommes de Jason Kidd n'ont qu'une victoire d'avance sur le onzième...