Les débuts de Rui Hachimura aux Lakers enflamment le Japon

Tout juste transféré aux Los Angeles Lakers en échange de Kendrick Nunn, Rui Hachimura était en tenue avec sa nouvelle équipe face aux San Antonio Spurs. En sortie de banc, l’ailier a réussi une prestation correcte avec 12 points, 6 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes de jeu. De quoi lui donner le sourire aux côtés de LeBron James et Anthony Davis.

« J'ai adoré l'énergie, et c'était une première pour moi, alors oui, c'était génial » a-t-il avoué. « Je peux tirer à 3-points mais aussi à mi-distance. Je peux attaquer le cercle. Même sans le ballon, je peux couper, prendre un rebond, remonter le ballon. Je peux donc faire beaucoup de choses, et ça peut être génial. »

Des débuts qui ont particulièrement été suivis au Japon, son pays. Car alors que le match était prévu à 12h30, heure locale, la retransmission a dû être interrompue dix minutes avant le début du match par NBA Rakuten, la plateforme de streaming locale. Vers 12h45, Rakuten a ainsi publié un message à ses abonnés : « Il est difficile de naviguer sur la page. Actuellement, l'accès au serveur est saturé ».

La firme nippone a compensé ce blackout en diffusant gratuitement le match sur YouTube, mais seulement à partir du deuxième quart-temps.

« Franchement, je n'ai pas encore vérifié mon téléphone » a réagi Rui Hachimura en apprenant la nouvelle. « Comme je l'ai déjà dit, les Lakers sont clairement l'équipe la plus populaire de la NBA au Japon, donc je pense que beaucoup de gens vont me regarder et me suivre ».