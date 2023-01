Les Clippers en très bonne forme offensive

Les Clippers n'ont eu aucun mal à dominer les Spurs jeudi soir, avec 62 points du duo Kawhi Leonard - Paul George. Ce succès est le quatrième de suite pour Los Angeles et ce n'est pas une petite information pour la franchise californienne. C'est en effet la meilleure série des hommes de Tyronn Lue cette saison. « Après la défaite contre le Jazz, on s’est dit avec les gars que c’était ridicule, qu’on devait se mettre à gagner des matches », se souvient Ivica Zubac. « On pouvait faire une série de victoires. Il fallait simplement être concentré. »

Depuis ce revers, les Clippers ont donc battu deux fois les Spurs, les Mavericks et les Lakers. Dans cette même séquence, ils affichent des chiffres offensifs absolument remarquables : 128.5 points de moyenne, 57 % de réussite au shoot et 48 % à 3-pts, sans oublier 25.5 passes décisives pour seulement 10 ballons perdus par match.

« Oui, les choses semblent différentes », constate Tyronn Lue. « On a encore beaucoup de chemin à faire, mais il y a quelque chose. Quand on gagne, ça change beaucoup de choses. On s’améliore, surtout offensivement. On est en train de passer un cap à ce niveau. Je pense qu’offensivement, sur les dix derniers matches, on est la troisième (ndlr : la deuxième en réalité) attaque de la ligue. Au début de la saison, on était en difficulté dans ce domaine avec les absences de George, de Leonard et des autres. On commence à trouver les solutions en attaque. »

Et la défense dans tout ça ? Elle est moins impressionnante que l'attaque même si, par séquences, elle montre un visage très tranchant. Les Clippers vont désormais se déplacer pour six matches de suite dans la conférence Est, avec des chocs à venir face à Cleveland, Milwaukee ou encore à New York et Brooklyn. De bons tests pour Tyronn Lue. « Je pense qu’en défense, on doit se concentrer sur nos schémas et les appliquer chaque soir », résume le coach. « Et ainsi ne plus commettre de nombreuses erreurs. On doit faire mieux, on a encore du pain sur la planche, mais on se dirige dans la bonne direction. »