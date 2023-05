Les Celtics vont devoir avoir la mémoire courte

Sereins après le Game 4, malgré la défaite et l’égalisation des Sixers, les Celtics sont tombés de haut au Game 5. Dominés par Joel Embiid et sa bande, Jayson Tatum et compagnie se retrouvent désormais au bord de l’élimination…

"C'était notre premier très, très mauvais match des playoffs. Ce n'est pas forcément le meilleur moment pour que ça arrive, mais nous devons juste changer de perspective et nous préparer à jouer le prochain match" tempère Joe Mazzulla.

Du côté de Boston, sifflé par son propre public, on veut avoir la mémoire courte.

"On ne peut rien faire par rapport à ce qu'il s'est passé ce soir. C'est arrivé. C'est malheureux. Nous aimerions pouvoir changer les choses, mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. On ne peut pas revenir en arrière", continue Jayson Tatum.

Le problème, c’est que les Celtics affichent beaucoup (trop ?) de confiance depuis le début des playoffs. Forts de leurs Finals de l’an passé, et d’un effectif renforcé durant l’intersaison, cette équipe se repose sur ses certitudes. Quitte donc à oublier de jouer par séquences.

"Le passé est le passé. Nous pouvons évoquer beaucoup de choses qui sont arrivées dans cette série et qui auraient pu aller dans l'autre sens, mais ça n'a pas été le cas", rappelle Jaylen Brown. "Nous avons devant nous une grande opportunité. S'attarder sur le passé nous en priverait. L'année dernière, c'est l'année dernière. Cette année, nous devons être meilleurs que ce soir, sinon la fin sera différente.”