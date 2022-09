Les Celtics n'hésiteront pas à dépenser beaucoup d'argent pour gagner le titre

La saison passée, Boston n'était pas loin de remporter le titre puisque les Celtics ont seulement échoué en Finals, contre les Warriors. La franchise n'est donc pas loin du Graal, mais il manque encore quelques ingrédients pour y parvenir. Améliorer le groupe, c'était donc la mission estivale du président Brad Stevens. « Fais ce qui est nécessaire pour qu’on s’améliore, car on n’a pas été assez bon", lui a demandé le propriétaire des Celtics, Wyc Grousbeck, avant de conclure : "Il a fait son possible et a réalisé l’impossible »

Boston s'est renforcé en signant Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari (déjà blessé et au moins absent une bonne partie de la saison) cet été et s'il faut encore dépenser de l'argent, le propriétaire est prêt à sortir le chéquier. « Je crois qu’on va dépenser plus de 200 millions de dollars cette année avec ce groupe », calcule-t-il, entre les salaires des joueurs et les futures taxes à payer car la masse salariale dépasse le plafond autorisé. « Brad Stevens a le feu vert pour dépenser encore davantage. On fait notre possible pour gagner le titre en ce moment."

Si Wyc Grousbeck ne cache pas ses ambitions et désire bien remporter le trophée en 2023, il reste néanmoins prudent car il sait que les Celtics n'ont pas réalisé une saison parfaite en 2021/2022, l'entame ayant été compliquée, et qu'ils n'avaient pas alors une telle pression. Ils sont désormais finalistes en titre. Attention donc au fameux virage de la saison de la confirmation, qui est souvent très compliqué à négocier.

« Les attentes sont énormes désormais et on fait partie des favoris. Je dis à ceux qui écoutent ou liront la presse que c’est dangereux de surestimer notre parcours en playoffs. On a gagné trois séries, pas le titre. On est bien, mais on a encore des choses à prouver. Je ne vais pas essayer de jouer sur les mots. Si je dois choisir, je ne mets personne au-dessus de nous. Mais ce ne sera pas facile non plus. D’après moi, on n’est pas les favoris mais on fait partie des cinq ou six équipes qui le sont. »