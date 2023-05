Les Celtics encore piégés par leur inconstance

L’incroyable inconstance des Celtics a encore frappé. Alors qu’ils dominaient ainsi le Game 1 de la finale de conférence face au Heat, les joueurs de Joe Mazzulla ont sombré après la pause, encaissant 46 points dans le troisième quart-temps du match…

« On a perdu notre volonté offensive, notre discipline dans l’application du plan de jeu. On leur a permis de jouer la contre-attaque, on leur a offert des points sur le rebond offensif et on n’a pas défendu la ligne à 3-points » pestait le coach.

Le technicien en a même balancé sa plaquette de rage pendant un temps-mort.

« On a oublié qui on était dans le troisième quart-temps. Peu importe si c’est à domicile ou à l’extérieur, ça se joue dans les détails, les marges, les petites choses ».

Pour Marcus Smart, les Celtics prennent des raccourcis dans certains moments du match.

« Parfois, on n’a plus envie de faire les petites choses. Ça s’est parfois vu dans notre « spacing ». Nous avons beaucoup de grands joueurs, mais quand nous sommes tous les uns sur les autres, personne ne peut être grand » regrette ainsi le meneur de jeu.