Les Cavaliers retrouvent les playoffs pour la première fois depuis 2018

En gagnant contre les Rockets, les Cavaliers ont validé leur billet pour les playoffs. Ils avaient échoué de peu la saison dernière, avec deux défaites lors du « play-in », mais cette fois, c'est fait. C'est un événement puisque la franchise n'avait plus connu les playoffs depuis la saison 2017/2018, soit la dernière de LeBron James. Pour retrouver les Cavaliers en playoffs sans la légende de l'Ohio, il faut même revenir à la saison 1997/1998 !

« On veut apprécier chaque étape du chemin, c’est vraiment une chance », explique Donovan Mitchell. Je ne veux pas minimiser ce moment. Après, je l’ai dit aux joueurs, on a fait ce qu’on était censé faire : continuer d’avancer et faire les playoffs. On a fait le premier pas, on peut en profiter, le fêter avec la ville, entre nous, avec la franchise. Mais en même temps, la troisième place est en jeu. C’est l’objectif. »

Les joueurs de J.B. Bickerstaff peuvent en effet encore viser une place sur le podium de la conférence Est car les Sixers n'ont pas une avance insurmontable, avec seulement deux victoires de plus. Mais après tout, peu importe la place finale, l'exploit est important pour les Cavaliers, qui sortent de plusieurs années difficiles. « Ça fait du bien. Tout ce travail effectué depuis deux ans paye enfin », résume le pivot Jarrett Allen.

« Je pense que, au niveau de la franchise, c’est un moment important car on part de loin et on avance saison après saison dans la bonne direction », assure le coach. « Tous les efforts déployés par les membres de cette franchise pour nous permettre d’en arriver jusque là doivent être soulignés. Il s’agit d’un travail collectif. Que tout le monde en profite, mais on n’a rien réussi encore. »