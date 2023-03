Les Cavaliers dominent facilement les Nets

Avec de bonnes intentions et une grosse présence au rebond, les Nets ont bien commencé la rencontre, donnant l'impression qu'ils pourraient rivaliser avec les Cavaliers. Mais ce premier quart-temps, remporté par Brooklyn donc (30-23), fut une simple illusion. Car Cleveland va rapidement prendre le contrôle de la partie.

Donovan Mitchell et Cedi Osman frappent à 3-pts, Evan Mobley (17 points) fait un gros chantier sous le cercle et les Nets coulent dès le deuxième quart-temps. Tout est renversé à la pause (55-61). Et ça continue en troisième quart-temps, avec Mitchell et Darius Garland qui brillent. Les Cavaliers passent d'abord un 8-0, puis un 11-0. Il reste douze minutes à jouer et Brooklyn est dans les cordes (78-94).

La défense des Nets ne trouve aucune solution pour ralentir les Cavaliers, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Néanmoins, comme Donovan Mitchell (31 points) est le seul à maintenir son agressivité dans une équipe qui se relâche après deux gros quart-temps, Mikal Bridges et sa bande peuvent revenir un peu. Notamment parce que Day'Ron Sharpe (20 points, 11 rebonds dont 9 offensifs) fait d'énormes efforts au rebond offensif et marque 9 unités dans ce dernier acte.

Le score final est donc moins sévère que prévu, avec une victoire 109-115 des Cavaliers, mais l'écart entre les deux équipes était néanmoins flagrant. Cleveland confirme avec une deuxième victoire d'affilée, quand Brooklyn est sur quatre revers de suite. La sixième place des Nets, qualificative pour les playoffs, n'est pas encore assurée et il va falloir se réveiller pour la conserver.