Les Cavaliers changeront de visage avec Donovan Mitchell

Pendant de longues semaines, Donovan Mitchell pensait être transféré vers New York pour jouer avec les Knicks. Finalement, il a atterri à Cleveland, chez les Cavaliers, une équipe qui sort d'une saison intéressante. J.B Bickerstaff avait mis en place un système avec son groupe et Mitchell, avec son talent et ses 25.9 points de moyenne en 2021/2022, va bouleverser l'équilibre installé précédemment.

« C’était assez inattendu », confesse le coach en parlant de cet échange avec Utah. « On va avoir des changements à faire et on va faire en sorte que ça fonctionne. Le coaching staff a de belles idées et offensivement, on passe dans une autre dimension, avec de nouvelles menaces. Le coach adverse, quelle décision va-t-il prendre ? Nos joueurs vont représenter un problème pour beaucoup de monde. »

Les équipes adverses auront-elles des réponses face au trio Darius Garland - Caris LeVert - Donovan Mitchell ? « Il faudra qu’on soit collectif. J’ai dit à Mitchell, Garland et LeVert qu’ils devront jouer à leur meilleur niveau. On veut qu’ils soient agressifs, qu’ils partagent les choses et forcent les défenses à prendre des décisions. La plupart des défenses n’ont pas d’éléments assez forts pour mettre un joueur sur chacun de ces trois-là. On va jouer un basket collectif et rapide. »

L'équipe va changer de visage puisque la saison dernière, les Cavaliers pouvaient évoluer avec un trio composé d’Evan Mobley, Jarrett Allen et Lauri Markkanen, donc avec des joueurs de très grande taille. Désormais, avec Mitchell et Darius Garland, on perd en centimètres et en qualité défensive aussi.

« Garland et Mitchell sont des défenseurs qui progressent", assure J.B. Bickerstaff. "Il faut qu’ils continuent dans cette direction. Notre système doit être solide car si on a des soucis de taille ou de matchup, il doit être suffisant pour dépasser ces problèmes. Avec Mobley et Allen, on a deux joueurs qui ont le niveau pour être défenseur de l’année, c’est rare. On n’a plus trois intérieurs de grande taille, seulement deux désormais, mais ça peut fonctionner. Les principes vont devoir être respectés : que les grands s’entraident, que les extérieurs protègent les intérieurs… Je ne pense pas qu’on ait perdu ça avec cet échange. »