Les Bulls résistent au retour de LeBron James

C'était évidemment l'événement de la soirée pour les Lakers : LeBron James signait son retour de blessure. Au meilleur moment, à moins de trois semaines de la fin de la saison régulière. La star locale n'a pas commencé la partie sur les parquets. James a donc vu du banc Zach LaVine (32 points) et Coby White briller en premier quart-temps (26-29).

Les Bulls continuent en deuxième quart-temps avec un 9-0. La défense de Los Angeles n'arrive pas à ralentir Chicago. Il y a donc vingt points d'écart avant la pause. Un effort de LeBron James permet d'éviter la casse au moment de rejoindre les vestiaires (55-63). Un moment rapidement oublié car Chicago appuie encore sur l'accélérateur en début de seconde période.

Un 13-2 qui fait très mal aux Californiens. James (19 unités) et les Lakers répondent avec un 11-2 et restent au contact avant le dernier acte (78-91). Mais là encore, les troupes de Billy Donovan passent la deuxième avec un 8-0, porté par deux paniers primés de DeMar DeRozan. L'écart est de nouveau de vingt points. Les Bulls l'emportent donc 108-118 et signent une deuxième victoire de suite.

Elle est précieuse surtout car, sauf grosse glissade, Chicago devrait prochainement valider sa place pour le « play-in ». Pour Los Angeles, neuvième de la conférence Est, le retour de LeBron James est donc gâché par cette défaite, mais comme les Mavericks ont perdu, la franchise garde une victoire d'avance sur Dallas dans la course au "play-in" à l'Ouest.