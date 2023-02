Les Bucks décrochent une 13e victoire de suite contre Miami

Le premier quart-temps est logiquement marqué par la blessure de Giannis Antetokounmpo, qui intervient dans les derniers instants. Le Grec est touché au genou, après un contact, et ne va prendre aucun risque pour la suite. Il sort avec quatre points au compteur et ne reviendra pas de la partie. Une rencontre bien entamée par le collectif de Milwaukee et par un Bobby Portis de retour et en forme, avec dix points (42-32).

En face, le Heat s'appuie sur ses cadres pour résister : Jimmy Butler (23 points), Bam Adebayo (18 points) et Tyler Herro. Sauf que les Floridiens sont maladroits de loin et seul Butler existe offensivement en deuxième quart-temps, avec dix unités. Même sans son double MVP, la machine de Milwaukee tourne bien et à la pause, l'écart est fait (73-56). Le troisième quart-temps est nettement moins prolifique des deux côtés. Les shooteurs de Miami peinent toujours à trouver la cible et Milwaukee reste dans le contrôle avec 21 points d'avance à l'entame du dernier quart-temps (95-74).

Les troupes d'Erik Spoelstra ne réagissent pas et, au contraire, continue de couler puisque l'écart monte à 35 points dans ce dernier acte ! Jrue Holiday (24 points) et sa bande s'imposent donc tranquillement 128-99 et confirment que leur collectif (sept joueurs à neuf points ou plus) est bien en place, même si Antetokounmpo est absent. C'est leur 13e victoire d'affilée et plus que jamais, ils sont très proches de Boston et du sommet de la conférence Est. Pour Miami en revanche, ce n'est pas la joie puisque la franchise reste sur trois revers de suite.