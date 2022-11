Les Brooklyn Nets visent Ime Udoka comme prochain entraîneur

Il y a deux ans, Ime Udoka était le bras droit de Steve Nash pour l'épauler dans sa première expérience comme entraîneur aux Nets. Deux ans plus tard, il pourrait lui succéder sur le banc ! Quelques minutes après l'annonce du départ de Nash, The Athletic annonce que les dirigeants des Nets ont débuté les discussions avec leur ancien assistant. Une information confirmée par ESPN.

Sous contrat avec Boston, qu'il a mené en finale NBA pour sa première saison comme "head coach", Udoka n'entraîne plus les Celtics depuis le début de saison. Suspendu par la franchise pour avoir eu une relation avec une employée, il a laissé sa place à Joe Mazzulla sur le banc de touche, et il n'a pas le droit d'approcher le groupe.

Mais les Celtics lui ont donné son bon de sortie, et si les Nets le veulent vraiment, ils ne s'opposeront pas à son départ, et ils ne demanderont même pas de contrepartie. Ils sont même prêts à transmettre les détails de l'enquête qui ont mené à la suspension d'Udoka.

Côté Brooklyn, on n'a plus de temps à perdre. L'équipe s'est encore inclinée cette nuit, à domicile face à Chicago, et il faut un électrochoc. Le bouillant Udoka peut être l'homme de la situation, mais il débarque dans une franchise plombée par les frasques et des déclarations extra-sportives de Kyrie Irving. De leur entente et de leur relation dépend sans doute la suite de la saison de Brooklyn.