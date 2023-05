L'énorme travail d'Al Horford sur Joel Embiid

À 37 ans, Al Horford est toujours essentiel aux Celtics. C’est en effet lui qui a été chargé de Joel Embiid lors de la demi-finale de conférence. Un sacré défi face au MVP de la saison…

"J'ai simplement essayé de faire mon possible pour lui rendre la vie difficile", analyse le Dominicain. "Il n'est pas le MVP de la ligue par hasard, il met tellement de pression sur les défenses, peut faire tellement de choses. J'ai tenté de sauver ma peau et d'avoir de l'impact. Je savais que, dans cette série, je n'allais pas peser offensivement mais défensivement. Je devais relever ce défi pour qu'on ait une chance."

Un défi plutôt bien relevé puisque Joel Embiid a shooté à seulement 39% de réussite face à Al Horford, contre 48% face à un autre défenseur. Surtout grâce au retour de Robert Williams dans le cinq majeur, en deuxième rideau.

« Je suis heureux que Joe (Mazzulla) ait fait cet ajustement car quelle différence ! » a expliqué Al Horford après le Game 6. « J’étais heureux que cela se produise. Nous connaissons l’impact de Rob sur le terrain. Quand Rob n’est pas là, je dois en quelque sorte… J’ai l’impression que beaucoup de choses reposent sur mes épaules, et quand il est là, je sais qu’il est derrière moi, et je peux être un peu plus agressif, je peux faire des choses différentes. »

L'effort fut donc collectif face à Joel Embiid mais Al Horford fut en première ligne.

"Quand on défend sur un tel joueur, ce n'est pas uniquement individuel, il faut que le reste de l'équipe soit impliqué. Nos joueurs ont été excellents pour ça, en étant réactifs, en aidant que cela était nécessaire."