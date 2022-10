Légère entorse de la cheville pour Zion Williamson

Après une saison blanche et alors que son début de carrière a été marquée par de nombreuses blessures, le moindre problème de Zion Williamson est scruté de près…

Cette nuit, alors que les New Orleans Pelicans affrontaient le Miami Heat en présaison, l’ailier fort s’est ainsi tordu la cheville dans le deuxième quart-temps de la rencontre. Rapidement examiné par le staff médical, il a ensuite fini la rencontre sur le banc. Forcément, Zion Williamson connaissait déjà les réactions des internautes.

"Twitter avait déjà fait son truc", s’est-il ainsi amusé. "Ils sont tous docteurs apparemment. Quand c'est arrivé, je me suis relevé, en me disant : 'Ok, ça va'. J'ai joué quelques minutes ensuite, je me sentais bien. Puis ils m'ont envoyé dans les vestiaires, juste pour vérifier. Nous voulions examiner le problème, un médecin l'a fait, et il a juste dit que c'était une petite douleur à gérer au jour le jour. Mais en dehors de ça, je me sens bien. Il n'y avait pas de mauvaises nouvelles de la part des docteurs."

Rien d’inquiétant pour le premier choix de la Draft de la Draft 2019, qui a bouclé le match avec 11 points à 3/7 en 11 minutes, et 4 passes décisives, alors que Miami s'est largement imposé (120-103). La Nouvelle-Orléans va tout de même suivre l’évolution de la blessure, mais Zion Williamson ne se fait aucun souci pour la suite.