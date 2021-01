L’éclatante revanche de Bledsoe face aux Bucks

Bledsoe en furie, 7 sur 14 à 3 points



☔️ @PelicansNBA backcourt combines for 14 3's in the win!



Lonzo Ball: 27 PTS, 7 3PM

Eric Bledsoe: 25 PTS, 7 3PM pic.twitter.com/IuhfIBWPmp

— NBA (@NBA) January 30, 2021

Pour la septième fois de la saison, les Bucks sont tombés. L’une des meilleures formations de NBA a rechuté après avoir enchaîné deux succès contre Atlanta et Toronto. L’identité du tombeur de la franchise de Milwaukee a de quoi surprendre car il s’agit de l’un des cancres depuis le coup d’envoi : les Pelicans. Si, si, vous avez bien lu,La star grecque a fait son match avec 38 points, 5 passes et 11 rebonds. Mais en face, un homme était particulièrement remonté : Eric Bledsoe. Le meneur était particulièrement motivé et il y avait de la revanche dans l’air.Comme en novembre 2017 lorsqu’il avait été tradé à Milwaukee contre Greg Monroe et deux tours de Draft, l’ancien arrière de Kentucky et des Clippers avait peu apprécié de bouger.Alors qu’un autre départ a été évoqué ces derniers jours, le meneur de jeu qui dispose de deux années de contrat supplémentaires à la suite de l’exercice 2020-21 avait soif de revanche face à son ex dont il avait peu gouté la manœuvre il y a trois mois. Et ça a fait mal pour Milwaukee, deuxième franchise de la Conférence Est.Comme Jrue Holiday… Tiens, tiens… Le joueur de NO inscrit 11 points et installe son équipe devant (16-11). New Orleans accélère ensuite, Brandon Ingram et Zion Williamson s’activent. 35-21, dont un 12-0, puis 52-29.Bledsoe est en furie.L’avance monte à +29 et Milwaukee mène confortablement à la pause (68-45). Milwaukee va se reprendre quelque peu lors du second acte, la franchise de la Nouvelle-Orléans va fléchir une nouvelle fois alors qu’elle domine. Les Bucks grignotent, Antetokounmpo empile les paniers, l’écart se réduit.Mais Bledsoe rétorque avec ses partenaires (118-105). Les hommes de base de New Orléans carburent et assurent finalement un beau succès face à l’un des prétendants au titre (131-126). NOLA a égalé son record de 3 points dans un match (21). Brandon Ingram (28 points), Lonzo Ball (27 points, 8 passes), Zion Williamson (21 points, 9 rebonds, 7 passes) et Steven Adams (20 rebonds) ont brillé maisFallait pas l’énerver.