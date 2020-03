LeBron peut-il détrôner Giannis ?

On n’aura peut-être jamais la réponse. Mais avant que la NBA ne soit suspendue à cause du coronavirus, suite au test positif au COVID-19 du pivot français du Jazz Rudy Gobert, LeBron James avait relancé le débat pour le titre de MVP (Most Valuable Player) de la saison régulière. Un trophée qui semblait de nouveau, pour la deuxième année consécutive, promis à Giannis Antetokounmpo. Qui tournait à 29.6 points, 13.7 rebonds et 5.8 passes de moyenne avec des Bucks à la tête du meilleur bilan de la ligue (53 victoires et 12 défaites).



Une franchise de Milwaukee battue par les Lakers avant la suspension de la saison (113-103), des Angelenos qui avaient enchaîné avec un autre probant succès face à leurs ambitieux voisins des Clippers (112-103). Lors de ce choc contre le "Greek Freak", LeBron James avait d’ailleurs frappé un grand coup en signant un match à 37 points. Même si "King James" est désormais plus passeur que scoreur. Il est d’ailleurs le meilleur passeur de la NBA (10.6), et affiche des moyennes de 25.7 points et 7.9 rebonds avec des Lakers possédant le deuxième meilleur bilan (49-14). A 35 ans, LeBron impressionne

Et si Antetokounmpo réalise une saison incroyable, statistiquement parlant, et domine James dans la plupart des catégories, notamment à la réussite (54.7% contre 49.8%) ou aux contres (1 contre 0.5), certains pensent tout de même que ce qu’arrive à faire l’ancienne star de Cleveland à 35 ans est, presque, tout autant remarquable. Ce qu’il a encore prouvé contre les Clippers en prenant le contrôle du match dans le money-time.



"Je suis très étonné que l’on parle de tout le monde sauf de lui pour le titre de MVP. C’est ce qu’il fait. Chacune des équipes avec qui il a joué avait une chance de remporter le titre. Je ne suis pas certain de la définition du MVP, mais il rend tous les joueurs de son équipe meilleurs, et complique la tâche de tous ses adversaires", avait ainsi estimé Alvin Gentry, le coach des Pelicans, après avoir croisé au début du mois la route de LeBron James. Qui en a encore sous la semelle…