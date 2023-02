LeBron James et les Lakers s'imposent chez les Knicks

Les Lakers ont mieux entamé la partie en insistant à l'intérieur, face à la maladresse des Knicks. New York affiche un affreux 2/16 au shoot pour commencer et forcément, face aux paniers de LeBron James et d'Anthony Davis, un premier petit écart se creuse déjà (24-29). Il est rapidement effacé par les efforts de Jalen Brunson. Rui Hachimura et lui se répondent en début de deuxième quart-temps. Les Knicks mènent avant que les points de LeBron James et un panier au buzzer du milieu de terrain de Dennis Schroder ne viennent conclure cette première mi-temps (53-52).

Avec James et Davis, les Californiens reprennent les commandes en début de seconde période. On entre alors dans une longue séquence pendant laquelle les deux équipes échangent les paniers. Los Angeles a certes quelques possessions d'avance, notamment grâce aux passes décisives de LeBron James, en milieu de dernier quart-temps, mais la fin de rencontre est très serrée.

Il reste 100 secondes quand « King James », désormais quatrième meilleur passeur de l'histoire de la NBA, frappe à 3-pts et donne alors six points d'avance aux Lakers. Mais Jalen Brunson ne lâche rien : il inscrit deux paniers et délivre une passe. Les deux équipes sont à égalité à 24 secondes du terme. Et Brunson, encore lui, provoque un passage en force face à Anthony Davis (27 unités) ! Sauf que Julius Randle (23 points) manque la balle de match, on part donc en prolongation.

L'ancien de Dallas (37 points) peut bien tout donner, les Lakers dominent ces cinq minutes. Ils attaquent très bien, en s'offrant des shoots ouverts. Rui Hachimura (19 points, 9 rebonds) place un contre précieux en défense et Los Angeles fait la différence et s'impose 123-129. LeBron James a encore brillé à New York avec un triple-double : 28 points, 11 passes et 10 rebonds. Les Lakers se relancent après le revers à Brooklyn, les Knicks glissent une deuxième fois de suite.